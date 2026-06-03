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04 giugno 2026 alle 00:45

Forti raffiche di maestrale, un grosso ramo crolla su tre auto 

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Un grosso ramo crollato e finito su tre auto parcheggiate in via Sant’Alenixedda, alcuni alberi pericolanti, così come cassonetti spostati in mezzo alla strada in diverse zone della città. Giornata complicata in città per le forti raffiche di maestrale, anche se fortunatamente non ci sono stati gravi danni e soprattutto non si sono registrati feriti.

I momenti di maggior apprensione si sono vissuti davanti al teatro Lirico per il crollo di un grosso ramo, nel primo pomeriggio di ieri, finito su tre auto parcheggiate davanti. L’episodio è stato segnalato subito ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Al lavoro anche le squadre del verde comunale per eliminare il ramo e mettere in sicurezza l’albero.

Per il resto ci sono stati disagi per alberi, cornicioni e pali della luce pericolanti. Inoltre i cassonetti della spazzatura, trasportati dalle raffiche di maestrale, sono finiti in mezzo alla strada diventando un pericolo per auto e scooter. Diverse le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco per interventi che alla fine per fortuna non hanno riguardato situazione di grande pericolo. E soprattutto non ci sono stati feriti.

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