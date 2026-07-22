Fontane fuori uso «Serve un piano per ripristinarle» 

Le ondate di calore sempre più frequenti impongono di ripensare anche i servizi essenziali della città. Tra questi c’è l’accesso all’acqua potabile, che passa anche dalle fontanelle pubbliche, molte delle quali oggi sono inutilizzabili perché dismesse. Da qui nasce la mozione presentata da Corrado Sorrentino (Alleanza Verdi e Sinistra) e approvata dal consiglio comunale. L’obiettivo è avviare una mappatura aggiornata di tutte le fontane cittadine, individuando quelle da ripristinare e le aree che ne sono completamente sprovviste. «Un lavoro che consentirebbe di pianificare interventi mirati e ampliare la rete dei punti di distribuzione dell’acqua», spiega Sorrentino.

Nella mozione si sottolinea come la mancanza di fontanelle funzionanti colpisca anziani, lavoratori esposto al sole (come i rider), turisti e cittadini: l’accesso gratuito all’acqua rappresenta un servizio fondamentale oltre che una misura di tutela della salute. «Sarebbe opportuno», dice ancora Sorrentino, «coordinarsi con Abbanoa per valutare l’inserimento di questi interventi all’interno del programma in corso di rifacimento delle reti idriche, in modo da ottimizzare le risorse e ridurre i tempi di esecuzione». ( ma. mad. )

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