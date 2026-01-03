VaiOnline
Carloforte.
03 gennaio 2026 alle 01:01

Fondi in arrivo per scuola e infrastrutture 

Scuola e infrastrutture sono il tema dei nuovi finanziamenti in arrivo a Carloforte. Il Comune ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento antincendio dell’edificio della scuola secondaria di primo grado: il progetto ha ottenuto un finanziamento di 130 mila euro che saranno utilizzati per adeguare l’impianto antincendio della scuola. Altri fondi, 500 mila euro, sono arrivati per il miglioramento degli impianti nell’area portuale. «È un intervento nell’ambito del percorso di elettrificazione del porto – ha detto il sindaco – fondamentale per un porto moderno, efficiente e sostenibile». Nel bilancio di fine anno fatto dal primo cittadino sono rientrati provvedimenti adottati nell’ultimo Consiglio comunale e nell’ultima riunione di Giunta. Sono stati approvati gli interventi di sistemazione per l’area esterna delle case popolari in via Damele, il progetto di riqualificazione energetica degli edifici comunali con gli impianti rinnovabili finanziati dal Just Transition Fund. Via libera anche alla presa d’atto alla variante al Piano particolareggiato del centro storico, all’acquisizione al patrimonio comunale dello stradello Giunco-Bubbò e al regolamento comunale sul lavoro agile.

