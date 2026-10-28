Fiori e lacrime per l’ultimo abbraccio a Daniele 

Ieri pomeriggio la comunità di Samassi ha rivolto l’ultimo saluto a Daniele Cabras, il 35enne che lunedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale. Grande l’abbraccio del paese ai familiari, con centinaia di persone che hanno partecipato ai funerali celebrati nella parrocchia della Beata Vergine di Monserrat. Bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e attività commerciali chiuse durante le esequie, per il lutto cittadino proclamato dalla sindaca Beatrice Muscas. Durante la funzione funebre, il parroco don Mario Montis ha messo in luce l’amore e la dedizione con cui Daniele svolgeva il suo lavoro di agricoltore e ambulante, il forte legame che lo univa alla comunità, come dimostrato dal grande contributo fornito al rilancio del Carnevale samassese dopo anni difficili, e di come avesse «ancora tanti progetti da realizzare». Nel frattempo, gli amici di Daniele si sono attivati organizzando una raccolta fondi online per sostenere la sua famiglia. «Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Grazie di cuore a tutti per la partecipazione e la vicinanza», hanno scritto. Nel giro di 24 ore la raccolta ha superato i 13mila euro grazie al contributo di quasi 500 donatori.

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