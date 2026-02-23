VaiOnline
Film, musica e documentari sull’emigrazione: nuova iniziativa dell’associazione dei desulesi 

“Desulo tra memoria e futuro”. È questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione “’Esulesos” con la Cineteca sarda società umanitaria, in programma per il 27 febbraio alle 17.30 al Cine-Teatro Sant’Eulalia. Un pomeriggio dedicato alla storia e alla cultura del centro barbaricino, tra immagini d’archivio, la musica di Enrico Frongia, Nicola Urru e Alessandro Casula e riflessioni sul presente. Prevista la proiezione del film “Desulo” di Fiorenzo Serra, restaurato, e del documentario degli anni ‘40 “Desulo, un emigrato racconta”. L’incontro sarà l’occasione per conoscere i programmi dell’associazione e per aderire alla campagna di tesseramento.

