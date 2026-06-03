Festival di filosofia,  dal pensiero all’accoglienza 

Ritorna a Villaurbana la seconda edizione di “Trìgu. Festival della Filosofia”, dedicato ad Antioco Zucca, pensatore originario del paese. Da domani e fino mercoledì 10 ci si confronterà su un tema attuale “Seminare il pensiero. Raccogliere il futuro”.

Il Festival nasce all’interno del progetto “Trigu”, rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune, finanziato dai fondi del Pnrr. «Villaurbana decide di partire dalle radici perché per andare avanti è necessario capire– afferma il sindaco Paolo Pireddu – Dedicare giornate all’incontro, alla riflessione, alla comprensione reciproca partendo dalla concretezza delle nostre tradizioni, è il modo migliore per fare il primo passo verso noi stessi, gli altri, l’accoglienza e la comprensione di ogni diversità in società nuove».

Ed ecco la scelta di riportare il pensiero di Zucca nella sua attualità, leggendo il presente e riconoscerne complessità e possibilità. Domani alle 17 apre la mostra “Antioco Zucca, il filosofo”, nella Casa del Pane. Alle 18, incontro con Antonio Ingroia, si parlerà di responsabilità individuale e collettiva, in piazza Falcone Borsellino. Alle 21 la lectio magistralis di Maurizio Ferraris, in piazza Antioco Zucca. Sabato alle 21, in località “Is Aruttas Santas”, evento esperienziale di yoga, curato da Gabriella Sechi e Antonio Muntoni. Domenica, dalle 9.30, “Yoga in montagna”, alle 10 “Orienteering”. Poi il convegno “Il patrimonio archeologico di Villaurbana: ricerca, tutela e valorizzazione”, con gli archeologi Riccardo Locci e Maura Vargiu. Alle 19, concerto del “Quartetto d’archi – Accademia della Sardegna”, alle 21 intrattenimento con Flavio Soriga. Mercoledì 10 alle 18 la lectio magistralis di Vincenzo Schettini che parlerà della possibilità di comprendere il mondo attraverso la meraviglia. Chiude, alle 21, il concerto del maestro Luca Piana. ( g. pa. )

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