Festa per la Lamborghini della legalità 

Molto più di una manifestazione simbolica. Definirla così significherebbe sminuirne l’impatto, che al contrario è stato straordinario. L’evento sulla sicurezza promosso ieri sera in piazza del Carmine dalla Polizia di Stato ha portato in piena zona rossa un’apprezzatissima ventata di legalità. E la risposta della cittadinanza non si è fatta attendere, con gli agenti sommersi da un bagno di folla. Grande partecipazione e segnali incoraggianti di rinascita dopo un lungo periodo buio, segnato da troppi episodi di degrado e microcriminalità.

Inserita nel fitto cartellone della rassegna “Carmine 2026”, promossa dal Comune con l’obiettivo di rivitalizzare la storica agorà stampacina, la manifestazione ha proposto tanti spunti di riflessione sui temi della legalità e della sicurezza. Per il secondo anno di fila la serata è stata un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della Polizia di Stato nelle sue diverse articolazioni della Questura e delle Specialità. Tante le persone che si sono avvicinate per curiosare e chiedere informazioni: residenti, turisti, famiglie con bimbi al seguito. Occhi puntati soprattutto sulla splendida Lamborghini Huracàn della Stradale, utilizzata anche per il trasporto di organi.

Numerosi i temi affrontati, dalla sicurezza stradale ai rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La Polizia Postale ha dispensato consigli contro le truffe online e i pericoli del web. Protagonista anche la Polizia Scientifica. Presenti gli artificieri e le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, rispettivamente della Questura di Cagliari e Oristano, nonché gli operatori del VII Reparto Volo della Polizia di Stato. Spazio anche al tema della sicurezza nelle stazioni e sui treni, a cura della Polizia Ferroviaria.

Soddisfatto Antonio Nicolli, vicario del questore: «Nessun luogo è più appropriato per dare concretezza al nostro motto che è “esserci sempre”». Felice anche Domenico Chierico, dirigente del compartimento Polizia Stradale Sardegna. «Teniamo molto alla vicinanza delle persone, stiamo portando avanti tanti progetti per i giovani e abbiamo subito accettato l’invito con entusiasmo».

La rassegna Carmine 2026, inaugurata il 19 giugno scorso sotto l’egida del CeDac, proseguirà fino al 12 settembre con tanti altri appuntamenti (tutti gratuiti) tra musica, teatro, letteratura, poesia, circo contemporaneo e attività dedicate alle famiglie. La cultura come antidoto al degrado. Una scommessa che si sta rivelando vincente.

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