Festa all’oratorio, riapre il campetto  

Lunedì sera è partito il torneo estivo di pallavolo nell’oratorio di Sant’Antonio. Ad aprire la manifestazione è stata la sfida tra la squadra Rosa e quella Rossi, davanti a un pubblico in festa per il recupero del campo dell’oratorio.

L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno dei volontari, rappresenta un segnale importante per la comunità e la parrocchia. L’inaugurazione ha visto gli interventi di Diego Isoni (organizzatore del torneo) e dell’assessora allo Sport Elisabetta Contini. Infine, il taglio del nastro da parte del parroco don Elvio Puddu: «La benedizione e l’augurio sono quelli di divertirvi. Sono contento di poter mettere a disposizione questo spazio, con merito ai volontari. La speranza è che possa diventare un punto di riferimento per la comunità. Però mi raccomando: non bisticciate! Buon inizio», ha detto tra gli applausi e le risate dei presenti, in pieno clima di socialità e leggerezza.



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