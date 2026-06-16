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Quartucciu.
17 giugno 2026 alle 00:33

Festa all’oratorio, riapre il campetto  

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Lunedì sera è partito il torneo estivo di pallavolo nell’oratorio di Sant’Antonio. Ad aprire la manifestazione è stata la sfida tra la squadra Rosa e quella Rossi, davanti a un pubblico in festa per il recupero del campo dell’oratorio.
L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno dei volontari, rappresenta un segnale importante per la comunità e la parrocchia. L’inaugurazione ha visto gli interventi di Diego Isoni (organizzatore del torneo) e dell’assessora allo Sport Elisabetta Contini. Infine, il taglio del nastro da parte del parroco don Elvio Puddu: «La benedizione e l’augurio sono quelli di divertirvi. Sono contento di poter mettere a disposizione questo spazio, con merito ai volontari. La speranza è che possa diventare un punto di riferimento per la comunità. Però mi raccomando: non bisticciate! Buon inizio», ha detto tra gli applausi e le risate dei presenti, in pieno clima di socialità e leggerezza.

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