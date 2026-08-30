Ferrini, ottavi a un passo 

Cus Cagliari 1

Ferrini Cagliari 4

Cus Cagliari (4-3-3) : Pilloni, Guttuso, Piroddi, Nenna (28’ st Contu), Biondi (15’ st Salaris), Angiargia, Molinas, Flores Kramarenko (8’ st Asunis), Camba, Porcedda (24’ st Vasquez), Piroddi (35’ st Rosa). Allenatore Lantieri.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Vitale, Argiolas, Riep, Usai (15’ st Capitta), Oli Oro (15’ st Podda), Arnaudo (8’ st Pedro), Avaro (25’ st Zedda), Boi, Arisci (1’ st Simongini). Allenatore Manunza.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 1’ e 5’ Riep, 38’ Camba; st 4’ Simongini, 27’ Boi.

Note : ammoniti Camba, Salaris, Arisci e Arnaudo.

La Ferrini si impone per 1-4 a Sa Duchessa sul campo del Cus Cagliari nel primo turno di Coppa Italia. Se il buongiorno si vede dal mattino, i ragazzi di Manunza si candidano per una stagione da protagonisti. Il Cus, invece, rivoluzionato rispetto alla stagione precedente, necessita di tempo per trovare gli automatismi, soprattutto negli ultimi trenta metri.

La sfida

Inizio di gara della Ferrini: al 1’ lancio di Usai dalla metà campo, la palla giunge a Diop al limite dell’area, Pilloni esce invano, il pallonetto è vincente. L’avvio degli universitari è da incubo: al 5’, dopo un difettoso tentativo di rinvio della difesa, Diop da destra indovina un diagonale che batte Pilloni. La Ferrini è in controllo ma il Cus si riorganizza e prende campo: al 33’ Porcedda scocca una potente conclusione, Arrus vola e salva. Al 38’ il Cus dimezza lo svantaggio con una girata di Camba. La Ferrini riparte forte nella ripresa: al 3’ Oli Oro arriva di un soffio in ritardo, al 4’ il neo entrato Simongini sfrutta i troppi spazi e insacca solo davanti a Pilloni. Infine al 29’ Boi, sugli sviluppi di un piazzato, di testa sigla la rete dell’1-4.

Spogliatoi

Marco Lantieri, tecnico degli universitari, analizza con serenità la sconfitta: «La squadra è nuova. Abbiamo combattuto, ma siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio. I ragazzi hanno lottato con impegno su ogni pallone». Obiettivi? «La salvezza».

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