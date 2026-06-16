Fermato sotto casa di una donna, 26enne ai domiciliari 

Per mesi avrebbe molestato una donna nel tentativo di instaurare rapporti personali, fino ai giorni scorsi quando, con l’accusa di atti persecutori, i carabinieri della compagnia di Villacidro lo hanno arrestato in flagranza di reato. Valentino Atzeni, 26 anni, disoccupato, residente nell’hinterland è stato denunciato dalla vittima in seguito ai ripetuti tentativi di instaurare contatti personali. Nonostante i rifiuti, a convincere la donna della scelta di raccontare i fatti alle forze dell’ordine è stata determinante la preoccupazione anche per la propria incolumità. L’epilogo nei giorni scorsi. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri, appena hanno visto l’uomo nelle immediate vicinanze di una pertinenza dell’abitazione della donna, non hanno esitato a fermarlo. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato al proprio domicilio, agli arresti domiciliari, in attesa dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria.

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