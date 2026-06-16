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Villacidro.
17 giugno 2026 alle 00:33

Fermato sotto casa di una donna, 26enne ai domiciliari 

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Per mesi avrebbe molestato una donna nel tentativo di instaurare rapporti personali, fino ai giorni scorsi quando, con l’accusa di atti persecutori, i carabinieri della compagnia di Villacidro lo hanno arrestato in flagranza di reato. Valentino Atzeni, 26 anni, disoccupato, residente nell’hinterland è stato denunciato dalla vittima in seguito ai ripetuti tentativi di instaurare contatti personali. Nonostante i rifiuti, a convincere la donna della scelta di raccontare i fatti alle forze dell’ordine è stata determinante la preoccupazione anche per la propria incolumità. L’epilogo nei giorni scorsi. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri, appena hanno visto l’uomo nelle immediate vicinanze di una pertinenza dell’abitazione della donna, non hanno esitato a fermarlo. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato al proprio domicilio, agli arresti domiciliari, in attesa dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria.

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