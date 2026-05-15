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Verso il voto.
16 maggio 2026 alle 00:27

FdI presenta la squadra, in campo anche la lista “Cittadini per Flumini” 

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Presentazione alla stessa ora, alle 11, in sedi vicine ma all’interno di coalizioni opposte. A tre settimane dal voto delle Amministrative in città, si intensificano gli appuntamenti elettorali.

Ieri, in via Porcu, la presentazione dei candidati di FdI con il candidato sindaco Marco Porcu. «In queste settimane stiamo passeggiando per Quartu, cercando di ascoltare commercianti, cittadini, famiglie, che ci esprimono la necessità di una vicinanza della politica. L’obiettivo è far capire che in giro per la città ci siamo oggi e ci saremo anche domani». Poi l’appello a tutti i candidati: «L’unico modo che abbiamo per vincere e convincere più persone possibile che con noi la città può davvero cambiare passo».

A pochi metri di distanza la presentazione dei candidati del movimento Cittadini per Flumini, a sostegno del sindaco uscente Graziano Milia: «Siete un punto di riferimento per Flumini, meritate quantomeno il successo avuto l’altra volta», le sue parole rivolte al movimento che nel 2020 ha conquistato due posti in Consiglio e uno in Giunta. Nell’elenco delle cose avviate ci sono in testa la rete idrica, l’estensione di quella fognaria in corso, la sperimentazione dei bus a chiamata, la nuova piazza Santa Maria degli Angeli, la colata d’asfalto in diverse strade. In programma la definizione dei Piani di risanamento, e l’apertura del mercato di Flumini.

Oggi - alle 17,30 - è il turno di Roberto Matta, che con la lista Turismo e progresso presenterà il suo programma elettorale in un hotel del litorale.

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