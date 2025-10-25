VaiOnline
Mozione.
26 ottobre 2025 alle 00:36

FdI all’esecutivo: rilanciare l’ortofrutticolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Agricoltura è l’assessorato oggetto delle manovre in maggioranza, ma anche il settore che il centrodestra chiede a gran voce di rilanciare. FdI ha appena depositato una mozione sul comparto ortofrutticolo che – spiega il primo firmatario Emanuele Cera – riveste un ruolo fondamentale per l’economia dell’isola, per il presidio del territorio, per la tenuta sociale delle aree rurali e per l’autonomia alimentare della nostra Regione». Nonostante questo, negli ultimi 15 anni la produzione ortofrutticola ha registrato un calo dell’ordine del 70%. FdI chiede che la Giunta assuma con urgenza una serie di azioni concrete: la definizione di un piano straordinario per la filiera ortofrutticola sarda, che comprenda misure strutturali per il sostegno alla produzione, l’irrigazione, la logistica, la gestione della manodopera e l’innovazione; l’attivazione di fondi regionali e coØfinanziamenti europei da dedicare esclusivamente alla filiera; il rafforzamento delle infrastrutture irrigue in tutta l’isola, con priorità alle zone maggiormente vocate per l’ortofrutta, e la semplificazione normativa e procedurale per l’accesso all’acqua agricola; l’adozione di un piano per la valorizzazione dei prodotti; il contrasto alle importazioni sottocosto che danneggiano la produzione locale, un piano per il rilancio dell’occupazione nel settore. Secondo Cera «la Regione ha il dovere di intervenire con urgenza per salvaguardare un comparto che rappresenta risorsa economica, sociale e territoriale insostituibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto
La storia

Vita e opere del genio del girarrosto

Rossano Putzu crea pezzi unici ispirati alle Ferrari e alle moto da Gran premio 
Isabella Marras