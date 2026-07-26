Fazzini si presenta ai tifosi: «A Cagliari per riscattarmi» 

A Firenze, con la maglia viola, non ha avuto molta fortuna. Ha scelto il Cagliari per rilanciarsi. Jacopo Fazzini, 23 anni, di Massa, dice di aver accettato di indossare la divisa rossoblù «perché il club mi ha voluto fortemente». Al punto da rinunciare al passaggio al Parma proprio all’ultimo momento, sembrerebbe con i documenti pronti, da depositare.

La scelta

«C’è stato un interesse concreto nei miei confronti e questo per un calciatore è fondamentale», ha detto ieri Fazzini. «Avevo già parlato con il direttore Accardi e con il tecnico Pisacane, che mi avevano illustrato il progetto, e mi sono sentito subito al centro dell’idea tecnica. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta e non vedo l’ora che inizi il campionato». Il centrocampista, che potrebbe ereditare la maglia numero 10 indossata fino a maggio da Gianluca Gaetano («Vedremo»), arriva con una voglia di riscatto altissima: «La scorsa stagione non è andata come speravo, è stata un’annata difficile, ma proprio nei momenti complicati bisogna trovare il modo di cambiare l’inerzia».

L’accoglienza

Fazzini si è subito inserito nel gruppo: «Mi hanno accolto tutti alla grande e mi trovo molto bene con i compagni. Anche i tifosi mi hanno fatto sentire subito il loro affetto e vederli già così numerosi è davvero bello. Sono cresciuto a Empoli, dove ero abituato a lavorare in gruppi molto giovani, ma in queste squadre è fondamentale il contributo dei giocatori più esperti». E il tecnico? «Pisacane, fin dai primi giorni, mi è sembrato una persona molto empatica. È un allenatore giovane e sa capire come possiamo sentirci noi calciatori. Lo vedo quasi come un fratello maggiore».

Il ruolo

Chiusura sulla posizione in campo: «Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo. La mia posizione preferita è quella di mezzala, sia a destra sia a sinistra, ma mi piace anche giocare più vicino alla porta».

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