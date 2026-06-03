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Ortobene.
04 giugno 2026 alle 00:42

Farcana, la piscina cerca il gestore 

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Da una piscina che non riaprirà a breve a causa di gravi problemi strutturali, quella di via Lazio, e che ha acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione (Giovanni Mossa contro Bastianella Buffoni), e in maggioranza le frizioni tra Mossa e la consigliera Gabriella Boeddu, ad un’altra piscina che attende ancora di conoscere chi la gestirà nella prossima stagione.

A Farcana, il nodo di competenza dell’assessora Natascia Demurtas, riguarda la gestione dell’impianto. Dopo l’abbandono a se stessa della struttura lo scorso anno, il Comune ha pubblicato un avviso informando la coop Alternatura che aveva presentato una proposta per la gestione quinquennale dell’impianto sull’Ortobene.

Un mese fa, l’amministrazione aveva aperto i termini per consentire ad altri soggetti di presentare proposte migliorative. Nei giorni scorsi è arrivata una seconda proposta, aprendo di fatto una competizione per l’affidamento della gestione della struttura. Al tre giugno, però, non è noto quale progetto sarà scelto e soprattutto chi garantirà l’apertura della piscina per l’estate.

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