Fa tappa in città “Sa Mariga de s’aggiuru” 

Ha fatto tappa anche in città “Sa Mariga de s’aggiuru”, un’anfora in terracotta, con due manici per rappresentare l’aiuto reciproco necessario per portare, ocondividere, un peso che è simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’anfora, che farà tappa in diversi Comuni della Sardegna è stata consegnata ieri pomeriggio da una rappresentanza del Comune di Capoterra con in testa l’assessora ai Servizi sociali Arianna Lunesu arrivata all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari con una delegazione del Comando di Polizia urbana.

Ad accoglierla il sindaco Graziano Milia, l’assessora alla pubblica istruzione Cinzia Carta e la presidente dalla commissione Pari opportunità Elisa Usalla. Sull’anfora è stata legata la fascia con il nome e lo stemma del Comune di Quartu Sant’Elena, a testimonianza del passaggio in città.

«In questi anni Quartu è stata sempre in prima linea nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, realizzando tantissime iniziative e riscontrando l’interesse e la partecipazione anche dei giovani», ha detto l’assessora Carta. «Abbiamo quindi aderito subito, e con entusiasmo, a questa iniziativa». (g. da.)

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