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27 settembre 2026 alle 00:35

Ex sede della guardia medica abbandonata L’appello: «Urgente recuperarla e riaprirla» 

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La sede dell’ex guardia medica abbandonata, un tombino transennato da oltre un mese e mezzo e la vegetazione che invade il marciapiede. Questa la situazione in via Talete denunciata dalle consigliere comunali Stefania Loi e Alessandra Zedda al termine di un sopralluogo al Cep, dopo le segnalazioni ripetute dei residenti.

L’appello è diretto in particolare alla Regione: «Il depotenziamento o le frequenti chiusure temporanee delle guardie mediche è una questione critica che genera fortissima preoccupazione tra i cittadini. Ci rivolgiamo alla presidente-assessore Todde: è necessario e urgente la riapertura della sede della guardia medica al Cep». L’edificio è chiuso e in stato di abbandono dopo il trasferimento del servizio il 17 aprile 2025.

«Troviamo», concludono Loi e Zedda, «lo stabile chiuso, recinzione arrugginita, vegetazione cresciuta senza controllo e un quartiere che continua ad aspettare risposte. Chiediamo anche al Comune di sollecitare con urgenza l’istituzione competente affinché proceda alla bonifica».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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