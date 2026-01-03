VaiOnline
Sant’Avendrace.
Eventi e dolci per l’arrivo della Befana 

Se un tempo veniva di notte, a cavallo di una scopa volante, da qualche anno a questa parte la Befana sembra capace di ogni prodezza. Martedì, nel giorno dell’Epifania, atterrerà alle 11 in piazza L’unione Sarda per distribuire dolci artigianali e palloncini e giocare con i bambini. Torna la Festa della Befana con maghi, befane, dolci e palloncini per tutti. L’evento è organizzato dall’associazione Fiocco bianco argento, rappresentata da Maria Grazia Olla, dalla parrocchia di Sant’Avendrace e dal gruppo scout Agesci Cagliari 5, insieme alle attività commerciali di piazza L’Unione Sarda. «Una festa per i bambini e le famiglie, ma anche un’occasione per rivitalizzare il quartiere di Sant’Avendrace», spiega Maria Grazia Olla.

Per i bambini ci saranno tanti giochi di prestigio con i maghi Lorenzo Mameli e Stefano Demurtas, Le Plus Bon metterà a disposizione dolci, mentre i palloncini li regalerà Party Store.«Speriamo che il quartiere finalmente abbia un po’ di movimento e socialità perché a Sant’Avendrace non ci sono sbocchi di comunione sociale e chi ne paga le conseguenze sono sempre i più deboli, gli anziani e i bambini», dice ancora Maria Grazia Olla.

Dopo la Festa, nel pomeriggio tutti all’oratorio della parrocchia di Sant’Avendrace dove si svolgerà organizzata una tombolata per chiudere le feste in allegria.

