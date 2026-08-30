Evade dai domiciliari per andare in un locale: arrestato 

Agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto per precedenti reati, è stato rintracciato sabato notte dai carabinieri della stazione stagionale di Flumini in un locale pubblico del litorale dove era in corso una serata con musica e balli. Una violazione della misura cautelare che è costato l’arresto e una nuova accusa per evasione ad Andrea Cogoni, 44 anni.

I carabinieri, accertata l’assenza di qualsiasi autorizzazione che potesse giustificare l’allontanamento dall’abitazione, lo hanno infatti immediatamente bloccato e condotto in caserma. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’indagato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo programmato per la mattinata di oggi in tribunale a Cagliari.

Sempre i carabinieri di Flumini e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu hanno effettuato nella notte tra sabato e domenica diversi controlli preventivi sul territorio. Una trentina le persone fermate e identificate per controlli di routine. Diversi anche i posti di blocco disposti in città e sul litorale sino a Geremeas, ieri affollatissimo con grande difficoltà da parte degli automobilisti di trovare un parcheggio.

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