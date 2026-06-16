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Paracanoa.
17 giugno 2026 alle 00:30

Europei, Pistis vince due argenti 

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Dopo quella in Coppa del Mondo a Brandenburgo, un’altra doppietta d’argento per Vicky Pistis Shablova. Agli Europei di paracanoa di Montemor-o-Velho, la fortissima specialista (bielorussa di nascita, cagliaritana di adozione) è salita due volte sul podio, prima nel KL1 200 metri (il kayak), poi nel VL1 200 (con la monopala) femminile 24 ore dopo. Un argento che ha chiuso la redditizia avventura della Nazionale italiana di canoa paralimpica in Portogallo. La portacolori della Lega Navale Italiana di Cagliari, allenata da Marco Frau, prosegue nell’obiettivo di seguire le due specialità, per aumentare le probabilità di qualificazione a Los Angeles 2028. ( c.a.m. )

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