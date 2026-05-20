Esplosione in casa, scatta l’arresto 

Non sarebbe stato un guasto o un incidente domestico. L’esplosione che domenica ha completamente devastato una villetta in via Boccaccio, secondo gli investigatori, sarebbe stata provocata volontariamente dal proprietario. Da chiarire le cause del gesto che costa l’arresto per strage ad Aleandro Frau, il 39enne che avrebbe aperto deliberatamente le due bombole di gas innescando la deflagrazione.

La storia

Il boato domenica mattina ha svegliato metà paese. Erano quasi le 8 quando nel quartiere di Domus Beccias si è avvertita una potente esplosione: fumo e fiamme, vetri spaccati e finestre divelte al primo piano di una villetta a schiera. Anche gli infissi delle abitazioni vicine hanno tremato, in strada sono finiti detriti mentre la recinzione dell’edificio confinante ha subito ingenti danni. Sono stati momenti concitati e di grande paura, immediato l’allarme, sul posto sono intervenute subito le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi al proprietario che era riuscito a mettersi in salvo. Poco dopo Frau è stato trasferito con un elicottero dell’Areus al Centro ustionati dell’ospedale di Sassari dove è sempre ricoverato in condizioni critiche (non sarebbe in pericolo di vita) ed è in stato di arresto.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Terralba e della Compagnia di Oristano hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Anche alla luce della relazione dei vigili del fuoco, è stato confermata l’ipotesi iniziale: non si è trattato di un guasto ma di un grave atto compiuto volutamente da Aleandro Frau che, secondo i carabinieri, avrebbe aperto due bombole di gas (non collegate all’impianto domestico) saturando l’ambiente. Poi con un accendino avrebbe innescato l’esplosione mettendo in pericolo sé stesso ma anche i vicini di casa. Da qui l’arresto con la pesante accusa di strage, e intanto proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del grave gesto.



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