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Ingegneria.
31 marzo 2026 alle 00:21

Esperti a confronto su intelligence e IA 

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Sarà presentato quest’oggi alle 17, nell’aula BI dell’edificio 1 della facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari in via Marengo 2, il libro “Il fuoco di Prometeo. Intelligence e Intelligenza artificiale”, scritto dal professor Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence. Edito da Rubettino, il libro affronta il tema dell’Ai e di come stia già cambiando irrimediabilmente il mondo. In questo contesto l’intelligence, che rappresenta il cuore dello Stato come apparato, deve confrontarsi con questa dimensione per garantire democrazia, sicurezza e benessere dei cittadini. A organizzare l’incontro il Distretto aerospaziale della Sardegna (Dass), col presidente Giacomo Cao. Prevista una tavola rotonda che consentirà un intenso confronto sugli argomenti trattati con la partecipazione di Piero Arangino, già capo centro Aisi, Battista Biggio, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso l’Università di Cagliari e Mauro Castiello, già dirigente della Polizia di Stato e autore del libro “AI + I. Dagli agenti segreti agli agenti artificiali”. «È necessario sperimentare una difficile sintesi, per mantenere l’uomo ancora al centro dell’universo», afferma il professor Caligiuri.

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