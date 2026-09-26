Esperia e Sennori ricominciano dal Piemonte 

Scatta dal Piemonte la nuova avventura di Esperia Cagliari e Klass Sennori in Serie B Interregionale. Questo pomeriggio (ore 17) le due rappresentanti sarde nel quarto campionato nazionale saranno impegnate rispettivamente sui campi di Casale Monferrato e Borgomanero.

Esperia ambiziosa

Le maggiori aspettative accompagnano l’Esperia, costruita con l’obiettivo di competere per il salto in B Nazionale. Il primo esame, però, è di quelli impegnativi: Casale è una piazza di grande tradizione, con un passato anche in Serie A e A2, e riparte dopo la retrocessione dalla B Nazionale. Negli ultimi giorni coach Federico Manca ha accolto l’ucraino Illya Tyrtyshnyk, ultimo tassello di un organico che ha invece perso Riccardo Carta, liberato dopo i problemi alla schiena accusati durante la fase di preparazione.

L’allenatore

«Siamo partiti un po’ in ritardo, ma adesso siamo quasi a regime e ci siamo allenati molto bene», spiega il tecnico rossoblù, «abbiamo inserito Tyrtyshnyk da poco e ci sono ancora meccanismi da registrare, ma siamo convinti di aver costruito una squadra competitiva. Casale rappresenta subito un banco di prova molto tosto: è una società di grande tradizione, con un riferimento come Martinoni, che ha giocato anche in Serie A, e diversi giovani di sicuro avvenire. Noi arriviamo da due buone amichevoli e da una prova, a tratti eccellente, contro la Dinamo: abbiamo acquisito fiducia, pur sapendo che c’è tanto da lavorare».

Sennori riparte

La Klass Sennori di Fabrizio Longano si presenta invece a Borgomanero profondamente rinnovata e con la salvezza come obiettivo prioritario. Tra i principali volti nuovi il playmaker di scuola Dinamo Enrico Casu, gli argentini Diego Sahud e Victorio Musso, le ali Fabris e Fetah e il lungo Youssouf Kamaté. Di fronte un College che da anni fa dello sviluppo dei giovani talenti uno dei propri tratti distintivi.



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