La scadenza.
24 febbraio 2026 alle 00:30

«Entro luglio apre la linea 3 nel tratto di San Saturnino» 

L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca non ha dubbi. «Entro luglio aprirà la tratta sino a San Saturnino della linea 3». Il percorso della metro di superficie oggi si interrompe in quella che un tempo era la stazione di piazza Repubblica, appena trecento metri di binari che sino a oggi, nonostante le transenne, sono diventati aree per cani, stracolme di rifiuti. I lavori sembrano conclusi da molto tempo, anche se di operai e mezzi non si vede neanche neanche l’ombra, ma evidentemente non è così. Il Rup (il Responsabile unico del progetto) avrebbe fatto delle osservazioni all’associazione temporanea di imprese che sta realizzando l’opera. «Abbiamo chiesto dei chiarimenti su questo aspetto e di conoscere il cronoprogramma, contiamo di avere le precisazioni richieste a breve termine, per poter attivare il percorso entro luglio».

Prima, però, ci saranno da superare positivamente le “verifiche e prove funzionali per la sicurezza dei mezzi di trasporto”. Collaudi affidati all’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), che dovrà certificare la piena idoneità della tratta e il massimo livello di sicurezza e affidabilità del servizio. (a. a.)

