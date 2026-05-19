Entro giugno nuovo hub per le imprese 

Un nuovo spazio per connettere idee, persone e opportunità. Si chiamerà Next - Nuoro EXperience & Technology il nuovo hub multifunzionale dedicato all’innovazione, alla formazione e alla collaborazione tra imprese, professionisti e giovani talenti, che sorgerà a Nuoro entro giugno. Il progetto, promosso dalla Camera di commercio e affidato alla gestione della Villanova Coworking srl, punta a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico del territorio. Sarà un luogo dinamico capace di mettere in connessione imprese, professionisti, giovani, startup, università, scuole, associazioni. Una vera piattaforma territoriale che ospiterà attività professionali, percorsi di formazione, produzione multimediale, eventi culturali e sperimentazione tecnologica, con una particolare attenzione al sostegno della nuova imprenditorialità e startup locali.

Saranno realizzati diversi ambienti integrati: uffici, area coworking, sale riunioni, una sala immersiva, laboratori Stem e di robotica oltre a studi produttivi. «Con Next vogliamo contribuire alla nascita di uno spazio aperto, contemporaneo e orientato al futuro, capace di mettere in rete competenze, imprese, giovani e nuove professionalità», ha sottolineato il presidente Agostino Cicalò.

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