24 febbraio 2026 alle 00:29

Energia pulita attraverso l’uso delle biomasse, esperti a confronto nella facoltà di Ingegneria 

Massimizzare lo sfruttamento del potenziale energetico delle biomasse presenti in Sardegna per produrre idrogeno, ma anche biocarburanti liquidi, solidi e gassosi, per un progressivo passaggio verso un’economia sempre meno dipendente dai combustibili fossili.

Questo il tema dell’incontro in programma oggi da mezzogiorno nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, in via Marengo, ultima delle quattro tappe regionali su valorizzazione biomasse residuali, agricole e da altre fonti. Saranno presenti Francesco Mola (rettore Università Cagliari), Franco Cotana (Ceo Rse), Fabrizio Pilo (responsabile scientifico, prorettore Innovazione e territorio UniCa). Previsti gli interventi di Stefania Crotta (Ministero ambiente e sicurezza energetica), Emanuele Cani (assessore regionale Industria), Andrea Porcu (Confindustria Sardegna), Marco Borgarello (direttore Rse spa), Mario Porcu (amministratore Sotacarbo), Cristina Cavicchioli (coordinatrice progetto Rse), Giorgio Querzoli (docente Unica-responsabile scientifico Lega ambiente Sardegna). Attesa la presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde.

