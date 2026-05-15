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Pirri.
16 maggio 2026 alle 00:27

Emergenza topi: ripulito il terreno 

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Il video con i topi, la denuncia su L’Unione Sarda e le segnalazioni ai vari uffici hanno sortito il loro effetto: ad appena ventiquattr’ore dalle proteste degli abitanti tra via via del Lentisco all’angolo con via delle Spighe, a Pirri, il terreno da cui provenivano decine e decine di roditori è stato ripulito. Per i residenti una bella notizia anche se resta il problema dell’abbandono di rifiuti proprio all’angolo tra le due strade nonostante gli interventi per la rimozione effettuati dal Comune.

Le immagini con decine di topi che scorrazzavano tra il terreno, la scalinata alla fine di via del Lentisco e qualche rifiuto abbandonato sono state girate martedì notte e il giorno dopo hanno fatto il pieno di visualizzazioni sui social. La presidente della Municipalità di Pirri aveva subito richiesto la possibilità di un intervento di derattizzazione. Ma già giovedì c’è stato un importante passo avanti: la pulizia completa e l’eliminazione di erbacce e vegetazione dal terreno utilizzato dai topi per realizzare le loro tane.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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