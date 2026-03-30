Elezioni comunali: in campo Addari 

Sarà una corsa a tre. A sfidare il sindaco Giacomo Obinu oltre al suo ex vice Marco Mottura ci sarà anche Ignazio Addari. Ex vigile del fuoco e con una lunga esperienza amministrativa alle spalle, guida la lista civica “Simaxis futura”: «Un gruppo giovane che nasce dalla consapevolezza di dover lavorare per restituire unità a un tessuto sociale frammentato».

«Dalla mia lunga carriera come vigile del fuoco e dalla decennale esperienza come vicesindaco ho imparato che essere presenti per una comunità significa agire con umiltà, onestà e senso di responsabilità – sostiene Addati – La mia ambizione è far emergere le competenze dei giovani e valorizzare le potenzialità del nostro territorio». Fra le priorità l’attenzione al terzo settore, nel piano di rigenerazione urbana si punta al recupero di spazi, valorizzazione del centro storico, recupero dell’ex mercato civico e il piano della mobilità. «Altro obiettivo sarà la creazione della comunità energetica rinnovabile e e la realizzazione di un centro diurno integrato per anziani». E poi cultura e «si lavorerà per il riconoscimento di Simaxis come “città del riso” – spiegano – sia nel nel paese che a San Vero Congius promuoveremo modelli di turismo di prossimità e il“borgo storico diffuso” a vocazione archeologica».

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