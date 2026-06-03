Elezioni, candidati al rush finale 

Campagna elettorale al rush finale. Ultimi giorni di tour e propaganda in vista dell’appuntamento alle urne di domenica e lunedì: aperitivi, feste, passeggiate in lungo e largo per la città dei singoli aspiranti consiglieri, sino ai comizi finali dei candidati a sindaco con le rispettive coalizioni al seguito. Tempo sino a domani per cercare l’ultimo voto utile, poi scatta il silenzio elettorale e la parola passa ai quartesi chiamati a scegliere fra continuità di governo o cambiamento nei vertici del Municipio.

Milia a Casa Olla

Il primo a chiudere la campagna elettorale è il sindaco uscente Graziano Milia, in corsa per la riconferma in Municipio con nove liste civiche a sostegno. Ieri l’affollato incontro pubblico a Casa Olla - in via Porcu - con Le Lucido Sottile scelte da Milia per un’intervista tra il serio e il faceto: «Fra cinque anni sono certo che il cambiamento iniziato in questi anni sarà radicato», dice ripercorrendo risultati e obiettivi raggiunti durante la consiliatura in scadenza. Dal boom turistico al potenziamento dei servizi sociali del Comune, sino al fermento nei centri di aggregazione e nel mondo delle associazioni. «E in questi anni non abbiamo mai aumentato le tasse, oltretutto il livello di indebitamento pro capite è diminuito». Milia rivendica anche gli obiettivi in dirittura d’arrivo: «Apriremo il teatro, la riqualificazione del Poetto sarà completata entro dicembre, e lì andrà fatto un ragionamento di gestione unitaria con Cagliari».

Porcu e Matta al Poetto

I competitor hanno scelto invece il Poetto come palco dei comizi finali, entrambi in programma domani sera: Roberto Matta - imprenditore turistico e candidato sindaco con la civica Turismo e Progresso - parlerà dalle 18 al Marlin insieme ai suoi 28 candidati consiglieri per cercare di convincere gli indecisi con il programma elettorale riassunto nello slogan “dal litorale al centro”. Mezz’ora dopo inizierà il leader del centrodestra Marco Porcu - appoggiato da sei liste - al Frontemare, stessa location dove ha aperto la campagna elettorale ad aprile: dopo il discorso di Porcu sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle liste che fanno parte della «coalizione del coraggio», poi spazio al momento aperitivo e alla festa finale nel locale del Poetto quartese. Sempre domani verrà trasmesso - alle 21 - il confronto a tre su Videolina, nello speciale Elezioni amministrative 2026 condotto dal giornalista Nicola Scano.

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