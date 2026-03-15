Educazione stradale, un circuito pubblico per tutto il Sarrabus 

È stato inaugurato a San Vito il primo circuito pubblico di educazione stradale del Sarrabus e dell’intera Sardegna meridionale. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Marco Antonio Siddi, l’assessore (e ideatore del progetto) Stefano Scroccu, il dirigente della polizia stradale della Sardegna Domenico Chierico (con una nutrita rappresentanza di agenti, compreso il nuovo comandante della polizia di Muravera Giuseppe Chiarandà) e gli alunni delle scuole primarie di San Vito.

«Prima – ha spiegato Scroccu – qui c’era il parcheggio degli autobus mentre un’altra parte era in stato di abbandono. In questi anni abbiamo realizzato una palestra all’aperto, un’area per i cani, una zona storica con l’esposizione di un vecchio trattore e adesso il circuito di educazione stradale per i bambini. È una realtà unica e rende l’ingresso del paese ancora più gradevole».

Da parte del dirigente Chierico i complimenti «al sindaco e all’assessore perché non è da tutti avere idee di questo tipo e portarle e termine». Il sindaco Siddi ha spiegato che «il circuito è stato studiato in modo da simulare le varie situazioni di traffico veicolare quali incroci, sensi unici, stop, dare precedenza, passaggi pedonali e rotatorie. È aperto a tutti e sono i benvenuti i cittadini dei paesi vicini». Durante la giornata gli agenti della polizia hanno tenuto una divertente lezione con i bambini sull’educazione stradale. Il percorso è lungo 170 metri, 50mila euro il costo dell’opera. (g. a.)

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