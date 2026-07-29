Ecotessile, spunta un acquirente 

«L’azienda dovrebbe essere acquisita da una seconda società». Ad annunciare il possibile passaggio di proprietà dell’Ecotessile Srl stavolta è il vicesindaco di Iglesias Francesco Melis durante il Consiglio comunale. Melis, rivolgendosi ai lavoratori presenti in aula, ha garantito l’impegno dell’amministrazione per favorire la continuità occupazionale: «Il sostegno che possiamo dare è quello di premere affinché i lavoratori presenti all’interno dell’azienda possano essere reimpiegati».

In aula

Le parole di sostegno arrivano durante la mozione presentata dalla consigliera Giuseppina Lorenzoni, che ha portato all’attenzione la situazione dei dipendenti rimasti senza stipendio. La consigliera ha sottolineato la mancanza di comunicazioni chiare da parte della società: «Non essendo stata formalizzata una crisi d’impresa né un licenziamento collettivo, i lavoratori sono privi di qualsiasi certezza».

Replica l’ex amministratore unico Aniello Maddaloni, che ha precisato: «Non ho più un ruolo all’interno della società dal primo di luglio. Ho appreso del Consiglio comunale, ma da quella data non sono più amministratore e non saprei quali siano gli sviluppi della situazione».

Maddaloni conferma di essere a conoscenza di un possibile coinvolgimento della nuova proprietà: «Ho appurato che quasi tutti hanno dato dimissioni e che sono stati contattati dalla nuova proprietà per un accordo sindacale. Con i legali siamo in contenzioso con la Leon Clothing Srl, da giugno scorso proprietaria di Ecotessile Srl. Mi hanno creato dei problemi con le firme di garanzia e devo avere i compensi di 6 mesi da parte loro».

Strategia

Ma Davide Littarru, dipendente dell’azienda, smentisce: «Solamente due lavoratori, che ancora aspettano lo stipendio da marzo, hanno dato dimissioni. Nessuno ci ha contattati per proporci accordi».

Durante il dibattito è intervenuto anche il consigliere Alberto Plaisant, che ha posto l’attenzione sugli effetti ambientali della crisi: «Oltre alla questione occupazionale c’è anche quella ambientale».

Per conto dell’amministrazione, Melis ha ribadito l’impegno rassicurando i lavoratori: «Terremo sotto controllo la situazione, cercheremo di darvi una mano e vigileremo affinché si trovi una soluzione, magari con l’azienda che prenderà il posto dell’Ecotessile».

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