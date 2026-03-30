Ecco la nuova cittadella sportiva 

Completati i lavori della cittadella sportiva “Cavalier San Filippo”: sarà uno dei centri sportivi più importanti di Iglesias.

Il progetto

Il grande impianto sportivo è stato realizzato grazie all’aggiudicazione del bando “Sport ed Inclusione”, con fondi del Pnrr corrispondenti ad un milione e 797 mila euro, riqualificando un' area di circa ottomila metri quadrati. «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - ha dichiarato il sindaco, Mauro Usai - abbiamo investito tanto su questo progetto, è un grande risultato per tutti noi, ma soprattutto, per i cittadini e per lo sport, sul quale continueremo a puntare la nostra attenzione». La cittadella sportiva contempla campi da calcio a cinque, dotati di tribuna per il pubblico, in struttura metallica. E poi campi da padel anche al coperto, con struttura metallica e manto in lamiera grecata, un campo da tennis, un’area gioco per i più piccoli e due fabbricati, uno con destinazione d’uso da magazzino e l’altro, di maggiori dimensioni, per locali da ristoro, con una sala interna ed esterna. È stata inoltre realizzata un’infermeria e ci saranno gli uffici dedicati alla amministrazione dell’impianto sportivo. Infine, c’è anche un campo da baseball che potrà ospitare importanti squadre. A tutto questo, si aggiunge il vicino campo da calcio e la pista ciclabile ancora da ultimare.

Il Comune

«È una struttura fra le più moderne e funzionali - ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Nicola Concas - che risponde alle esigenze della nostra città. A breve, si potrà contare anche sulla struttura denominata “Il pallone” nel quartiere di Serra Perdosa. Abbiamo prestato molta attenzione alle esigenze del mondo dello sport - ha concluso Concas - e alla realizzazione di strutture che davvero potessero accogliere le richieste dei nostri concittadini e rispondere alle esigenze degli sportivi».

A breve, dunque, la città attende l’inaugurazione dell’importante impianto sportivo. La gestione, nel frattempo, è già stata affidata alla South West. La procedura per l’affidamento in concessione è stata curata dall’assessorato al Patrimonio. «Abbiamo lavorato curando ogni dettaglio - ha commentato Giorgia Cherchi, assessora al Patrimonio - in modo tale che dopo la consegna dei lavori, si potesse procedere con la gestione della Cittadella sportiva».

Un risultato atteso in città, in grado di offrire non soltanto servizio sportivi ma anche servizi di ristorazione e intrattenimento, dedicato in primis, alla popolazione residente, ma anche ai visitatori, turisti e sportivi, che si trovano a trascorrere del tempo nella cittadina. La durata della concessione è pari a nove anni, prorogabile di altri nove.

Un traguardo importante quello raggiunto, anche e soprattutto, sotto il profilo sociale, per offrire a tutti nuove possibilità di praticare lo sport, e potere interagire con altre persone, creando nuovi spazi di aggregazione e socializzazione.

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