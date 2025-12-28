Ecco il Festival del Supramonte  

Arriva oggi al terzo giorno il Festival del Supramonte, una kermesse dedicata alle bellezze naturali del territorio di Baunei che anima il centro montano in questa ultima settimana di dicembre. Quattro giorni di convegni a tema, escursioni e serate musicali, con l'esordio in pubblico del tenore di Baunei Santu Pedru in piazza Bingiggedda. Qui è stata collocata una tensostruttura ribattezzata Villaggio Supramonte, con oltre 300 posti a sedere, che ospita convegni e concerti.

Dopo le prime due giornate che hanno visto lo sviluppo dei temi “Vivere il Supramonte”, il 27 dicembre (con gli interventi dell’assessore alla difesa dell’ambiente della Regione Rosanna Laconi, dell’amministratore di Forestas Salvatore Piras e di Davide Farci del Soccorso Alpino, del presidente del Cai Sardegna Pierfrancesco Boy) e “Conoscere il Supramonte”, ieri, con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, del rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e di Andrea Dettori, dell'assessorato all’Istruzione, è oggi in calendario il convegno “La Sardegna di dentro. Programmazione territoriale e prospettive di sviluppo per le zone interne”, coordinato dal giornalista Tonio Pillonca, che vedrà la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde, del suo vice Giuseppe Meloni, del segretario della Camera di Commercio di Cagliari Oristano Cristiano Erriu e del presidente della camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò.

Per quanto riguarda le escursioni - organizzate dalle società di Baunei e Santa Maria Navarrese operative nel campo dell’escursionismo - dopo quella di ieri all’Ovile Piddi, con affaccio a strapiombo su Cala Biriala, e quella di oggi a Cala Goloritzè, è in programma domani quella dall’Ovile Us Piggius a Pedra Longa (la prima tappa “al contrario” del Selvaggio Blu). Domani spazio anche al free climbing, con la presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Oviglia “Sardegna le 100 migliori multipitch” e chiusura in grande stile con il concerto di Piero Marras a partire dalle ore 22. «Ringraziamo tutti coloro che hanno consentito l’attuazione di questo Festival del Supramonte – ha dichiarato il sindaco di Baunei Stefano Monni - dimostra ancora una volta le potenzialità turistiche del nostro meraviglioso territorio».

