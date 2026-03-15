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16 marzo 2026 alle 00:54

Ecco il Consiglio dei ragazzi 

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È stato un momento solenne e denso di significato l’insediamento del primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. A guidare l’Assemblea sarà la sindaca Sara Carta. L’11enne, che ha esposto anche il suo programma alla pari di assessori e consiglieri, sarà affiancata dal vicesindaco Marco Putzulu e da Ambra Mongili, Maria Paola Cocco, Elisabetta Salaris, Maria Elisabetta Meloni, Giovanni Meloni, Lorenzo Muscau, Giovanni Brundu, Diego Frau, Pietro Ciulu, Costantino Onida. «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e eletto e prometto che sarò la sindaca di tutti; ascolterò le idee di tutti, realizzando prima le più urgenti, magari non riuscirò a fare tutto, ma mi impegnerò nel cercare di farlo». La cerimonia si è tenuta alla presenza del Consiglio comunale dei “grandi” con il sindaco Salvatore Pes che ha rivolto un augurio di buon lavoro garantendo la collaborazione della Giunta e del Consiglio. All’insediamento hanno preso parte gli insegnanti che hanno seguito il progetto, il parroco don Maurizio Demartis, e il responsabile regionale Mario Di Rubbo, che ha sottolineato «il valore di queste esperienze, capaci di rafforzare nei ragazzi il rispetto delle regole democratiche e il desiderio di contribuire al bene comune».

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