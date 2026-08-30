ecco atletica e pesistica Oggi Kaddari e massidda 

Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, che si apprestano a vivere oggi la quartultima giornata di gare, irrompe l’atletica e l’Italia non perde certo l’abitudine a salire sul podio. Il primo oro dallo stadio “Giuseppe Valente” lo porta Francesco Ettore Inzoli nel salto in lungo. Il diciottenne milanese si è imposto con la misura di 8,19, precedendo il croato Pravdica (8,14) e l'algerino Hocine (8,03). Poi la doppietta nel giavellotto con Giovanni Frattini oro davanti a Michele Fina. In precedenza erano arrivate altre tre medaglie: nel salto con l’asta femminile grazie a Sonia Malavasi, terza con 4,45; nei 5000 con la vicecampionessa europea Micol Maiori, ancora argento; nei 100 metri con Eric Marek che in 10”41 si è arreso per un decimo soltanto al marocchino Yassine Hssine. Argento anche per la 4x400 mista, beffata per 4 centesimi dalla Turchia. Oggi dovrebbe essere il giorno di Dalia Kaddari con il quartetto azzurro della 4x100 in finale alle 20.

Nella pedana della pesistica, grande attesa anche per la prova nei 65 kg del ghilarzese Sergio Massidda (Esercito), azzurro allo Olimpiadi di Parigi e tra i favoriti per una medaglia. Si comincia alle 13.

I sardi in gara ieri

Nella vela, giornata agrodolce per il cagliaritano Freddy Pilloni, che gareggia nelle tavole olimpiche iQFoil: un primo posto, un secondo ma anche un quinto posto e soprattutto una black flag (con un punteggio negativo che potrà scartare) nelle quattro prove di giornata lo hanno fatto scivolare al secondo posto, con tre lunghezze di distanza dall’altro azzurro Leonardo Tomasini. Nell’Ilca 7, l’olbiese Cesare Barabino (anche lui dello YC Costa Smeralda), è ottavo in classifica (ieri un 9° e un 12°, scartato).

Nel tennistavolo, è iniziata bene l’avventura in singolare per Jhonny Oyebode (che ha in tasca già l’oro a squadre e il bronzo nel doppio misto): 4-0 (11-6, 11-7, 11-8, 11-3) nei sedicesimi all’albanese Aron Koni.

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