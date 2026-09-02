Eccidio dei minatori, il ricordo 

Iniziano oggi alle 21.30 in piazza Santarelli, con la rievocazione teatrale dei Fatti di Buggerru e la presentazione del libro Malfidano, di Raffaele Murru, le celebrazioni per il 122esimo anniversario dell’Eccidio dei minatori di Buggerru del 1904. L’amministrazione comunale del centro costiero, per onorare il sacrificio dei tre minatori, Felice Littera, Salvatore Montixi e Giustino Pittau, uccisi dai soldati mentre manifestavano per rivendicare migliori condizioni di lavoro, ha dedicato alla ricorrenza un nutrito programma di appuntamenti. Domani alle 9 la messa, nel cortile del Museo del Minatore, poi la deposizione della corona di alloro nel monumento della piazza Eccidio e alle 11 in Comune il convegno “Eccidio di Buggerru e prospettive future”. Prenderanno parte alla commemorazione, i segretari regionali generali di Cgil, Cisl e Uil, Simona Fanzecco, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru e tanti esponenti della politica regionale, provinciale e locale. Alle 21.30 il concerto di Marcello Peghin e Mariano Piras. ( fe.ma. )

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