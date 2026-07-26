E la squadra si rinfresca nell’acqua gelida 

Ponte di Legno . Un fruscio continuo, quasi un richiamo, come a ricordare che, a fine allenamento, il ruscello a pochi metri dal campo è sempre il primo ristoro per i giocatori. Così anche a Temù, dove il ruscello viene preso d’assalto dai rossoblù (nella foto) per rinfrescare i muscoli dopo le sedute di lavoro. Quasi un rito, ripetuto a ogni ritiro precampionato. Non ci sono campo e allenamento senza l’immersione nei ruscelli. Benedetta acqua gelida.

Tempo libero

Mica tanto, anche se il giorno e mezzo concesso da Pisacane è stato una manna. Non solo per i giocatori, ma anche per lo staff. E così, nella giornata di riposo, c’è chi ha inforcato una bicicletta ed è andato all’assalto di discese ardite e, soprattutto, risalite. E chi come, la maggior parte, ha deciso di salire fino ai 3.000 metri del ghiacciaio Presena per poter godere di un’indimenticabile e spettacolare alba.

Peccato

Il doppio allenamento in programma ieri ha fatto saltare i piani di qualche appassionato dei Negrita. Perché ieri pomeriggio il gruppo toscano è stato protagonista di un “Talk&live” a Ponte di Legno. Le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a spostare l’evento dal Lago di Valbiolo al Palazzetto dello Sport. L’allenamento pomeridiano, invece, ha costretto i rossoblù a saltarlo.

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