Dopo gara.
03 gennaio 2026 alle 01:00

E Adopo ripensa al suo colpo di testa... 

Al 32’ Michel Adopo poteva mettere la firma sulla partita. Il suo colpo di testa ha trovato Maignan pronto, piazzato, sicuro. Il centrocampista francese sottolinea: «Non ho ancora rivisto l’azione, ma forse potevo controllare la palla. Ho cercato di andare forte e piazzarla, è uscita centrale: peccato». Il francese ha dovuto fare le due fasi senza un istante di tregua, anche per coprire le assenze: «Il mister mi ha chiesto di stare più vicino alla porta», dice nel dopo gara, «sono contento, abbiamo fatto bene ma è un peccato aver perso». Adopo, fra i centrocampisti fisicamente più attrezzati della Serie A, è abile anche a cambiare posizione su richiesta dell’allenatore: «Una volta manca un giocatore e una volta un altro, chi gioca deve cercare di fare il meglio possibile, ci adattiamo agli avversari che troviamo». La partita è tutta in una considerazione: «Questa sconfitta ci fa male perché dal campo c’era l’impressione che fossimo alla pari con loro. Abbiamo bisogno di fare gol, sono i dettagli che fanno la differenza». E ora la Cremonese. «Se stiamo uniti possiamo mettere in difficoltà tutti: cercheremo di vincere o quantomeno ottenere un pareggio». (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

