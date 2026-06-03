Duello nel paese dei Mamuthones 

Il paese dei Mamuthones si prepara a scegliere il futuro sindaco. Nel Comune di 2.349 abitanti, saranno 2.124 i cittadini chiamati a votare il 7 e l'8 giugno per decidere tra due visioni diverse, accomunate però dall'obiettivo di contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita. Da una parte c'è il sindaco uscente Luciano Barone, con la lista civica “Dialogare per costruire” che punta sulla continuità amministrativa dopo due mandati. Dall'altra, Anna Mannu, candidata sindaca con la lista “Obiettivo comunità” che propone un modello basato su partecipazione collettiva e valorizzazione sostenibile del territorio.

L’uscente

Barone, fa leva sulla continuità. «La ricandidatura – afferma – è stata una scelta di responsabilità, motivata esclusivamente dalla volontà di completare quanto avviato in una consiliatura contratta e penalizzata dal lungo e difficile periodo segnato dalla pandemia». Nel programma viene dato ampio spazio agli investimenti in lavori pubblici, ma anche a scuola, servizi sociali, cultura, turismo e attività produttive, con particolare attenzione, appunto, alla conclusione dei cantieri in corso e alla realizzazione dell’asilo nido, oltre alla valorizzazione dell’ormai conosciuto sistema museale e del Carnevale storico. Con lui, i candidati consiglieri Daniela Gaia, Francesco Mario Crisponi, Daniela Gregu, Giovanni Deiana, Mariantonietta Mameli, Dario Gungui, Cristina Pisu, Gianni Ladu, Sabrina Sale, Pino Ladu, Marianna Sedda e Chiara Serrittu.

La sfidante

Dall’altro lato, Anna Mannu, propone, invece, un programma basato sulla partecipazione e co-progettazione. «Due saranno le linee del nostro agire: quella sociale della partecipazione comunitaria e quella fisica legata al territorio», dice. «In un momento storico in cui è necessario ripartire dal basso riteniamo fondamentale realizzare interventi mirati che rispecchino le vere esigenze della comunità - aggiunge - soprattutto in settori fondamentali quali istruzione, sanità, cultura, energia, urbanistica». Tra le priorità indicate figurano il sostegno ai giovani, il rafforzamento della scuola, la riqualificazione della palestra comunale, la creazione di una comunità energetica rinnovabile e una maggiore integrazione tra cultura, turismo, sviluppo economico. Con Anna Mannu, i candidati consiglieri sono Michele Bracceschi, Daniela Cau, Manuela Gungui, Manola Mele, Marco Mele, Matteo Mele, Mattia Moro, Anna Pau, Juan Pirinu, Luciano Pirinu, Renato Sale e Pina Sedda.

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