Due milioni per il tempio di Antas 

Due milioni di euro in arrivo dal ministero dei Beni culturali al Comune di Fluminimaggiore per finanziare gli interventi di restauro straordinario del tempio punico-romano di Antas e per il completamento del museo archeologico nei locali dell’ex monte granatico.

Il sito

L’annuncio è arrivato ieri dagli amministratori comunali del centro ex minerario i quali. dopo aver appreso dell’avvenuta concessione del finanziamento, lavorano già sulle diverse procedure per far partire quanto prima i lavori. «Dal 1976, ovvero, da quando è stato eseguito il primo scavo archeologico – spiega il primo cittadino Paolo Sanna – con il recupero dell’attuale struttura, non è mai stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria e di miglioramento conservativo. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire con una serie di opere, necessarie per una migliore conservazione nel tempo dei resti dell’antica costruzione». Ancora non stati resi noti i particolari del progetto, che dovrà essere attuato sulla base di quanto predisposto nella richiesta di finanziamento ministeriale. «Sicuramente interverremmo sul mosaico del pavimento delle celle della parte romana – aggiunge il sindaco – perché l’intenzione, sempre seguendo le direttive tecniche della Soprintendenza, è di eseguire un recupero e un’opera di protezione. Così sarà fatto anche nel resto delle colonne e dei basamenti».

Il museo

Nel piano di valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale del territorio di Fluminimaggiore c’è anche un vecchio progetto del Comune degli anni 90, che ora gli amministratori comunali, attraverso il finanziamento di 2 milioni di euro ottenuto dal ministero, vogliono finalmente portare a termine. «Si tratta del progetto del museo - prosegue Marco Cau, vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici – che tempo fa si era iniziato a realizzare, con i primi lavori di restauro dello stabile, presso i locali del vecchio monte granatico. Noi vogliamo portarlo a termine, facendo in modo che siano esposti i reperti rinvenuti con gli scavi archeologici eseguiti ad Antas e quelli ritrovati anche in altri siti del Fluminese». Ancora non si ha una data certa sulla partenza dei lavori. «Stiamo lavorando assiduamente e con grande impegno – concludono il sindaco Sanna e l’assessore Cau – affinché entrambi gli interventi possano partire e siano terminati nel più breve tempo possibile».

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