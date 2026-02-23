Due giornate di laboratori per under 30 organizzate da Sardegna teatro 

Il 26 e 27 febbraio il teatro Eliseo ospita due sessioni legate ai laboratori di Tenacademy. L’iniziativa di Sardegna Teatro punta a creare spazi di incontro che vadano oltre una semplice proposta performativa.

I percorsi formativi, rivolti soprattutto a giovani e studenti, stimolano spirito critico, creatività e partecipazione attiva, fornendo strumenti per comprendere e interpretare il teatro contemporaneo, esplorare linguaggi espressivi diversi e confrontarsi con tematiche complesse in modo consapevole e partecipato. Il laboratorio di preparazione allo spettacolo Molly Bloom si sviluppa in due parti, pensate per giovani dai 17 ai 30 anni. La prima parte, intitolata “Il tempo senza tempo, anatomia di una voce e di un corpo”, si concentra sull’analisi del testo. La seconda, “Di naufragi e altre storie”, è dedicata alle tecniche teatrali: lavoro su corpo, voce, ascolto, relazione scenica e trasformazione del testo in azione.

