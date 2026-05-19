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Pirri.
20 maggio 2026 alle 00:31

Dopo due mesi ripresi i lavori nella sede della Guardia medica 

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Dopo un’interruzione di due mesi sono ripresi i lavori nella sede della Guardia medica di via Santa Maria Chiara a Pirri. E la speranza è che l’intervento si possa concludere entro luglio per poter riattivare il servizio in autunno. Queste le previsioni della presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca.

È stata lei a dare la notizia del ritorno degli operai: «Dopo una pausa di due mesi dovuta a un imprevisto che ha richiesto una modifica progettuale finalmente da qualche giorno la situazione si è sbloccata», ha fatto sapere andando di persona a verificare la ripresa dei lavori. «L’intervento riguarda il ripristino dei sottoservizi e comprende il restauro della struttura con una riqualificazione dell’area esterna. La Guardia medica è un presidio tolto ai pirresi per troppo tempo: l’edificio è stato lasciato per troppo tempo in una condizione di abbandono». Poi la speranza: «Gli operai stanno lavorando senza sosta per concludere il tutto a luglio. Auspichiamo la ripresa del servizio di Guardia medica per l’autunno», la conclusione della Manca.

Il servizio manca da anni a causa dell’inagibilità dell’edificio di via Santa Maria Chiara. Erano poi stati stanziati alla Asl i fondi per la ristrutturazione. I lavori erano iniziati, poi interrotti e ora ripartiti.

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