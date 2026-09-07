Donazioni di sangue, raccolte 44 sacche  

Una festa per tutti, con un obiettivo: sensibilizzare alla donazione del sangue. È lo spirito della terza edizione dell’Avis Rock Fest, che sabato scorso a Capoterra non solo ha portato in piazza Liori numerosi spettatori per assistere allo spettacolo ma ha permesso anche di raccogliere 44 sacche di sangue, fondamentali in un periodo come quello estivo in cui il numero delle donazioni cala. Durante l’appuntamento organizzato dalla sezione cittadina dell’Avis, presieduta da Alessandro Picci, c’è stato spazio per il moto incontro che ha visto protagonisti gli Svalvolati Bikers, i Cani Sciolti e il Motoclub SS195 Sarroch. L’intrattenimento e l’animazione per i più piccoli è stata a cura di “Skiappa The Magic Clown”, Losco, le Principesse e le Supereroine.

In chiusura la terza edizione dell’Avis Rock Fest con l’esibizione dei Cattivik, formazione italiana hard punk’n’roll, e i Riff Raff, tribute band degli AC/DC. (i. m.)

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