Donazioni di sangue nella pineta di Tancau 

La solidarietà in riva al mare. Nella pineta di Tancau, a Lotzorai, ha fatto tappa il progetto “Mare… e non solo” che ha permesso di raccogliere 20 sacche di sangue grazie ai donatori che hanno raggiunto l’autoemoteca. L’iniziativa è promossa dal Centro trasfusionale della Asl Ogliastra con l’Avis di Tortolì per contrastare il fisiologico calo delle donazioni durante il periodo estivo. «Negli ultimi mesi si è registrata una diminuzione delle donazioni a livello regionale – spiega la direttrice del Centro trasfusionale della Asl, Giusy Cabiddu –. Con questo progetto portiamo l’autoemoteca nelle principali località balneari e montane dell’Ogliastra per avvicinare il servizio ai cittadini». Dopo le tappe di Porto Frailis, Orrì, Arbatax e Museddu, sono state raccolte oltre 100 sacche di sangue. Soddisfatto il presidente dell’Avis di Tortolì, Luca Russo: «Nonostante il caldo e le ferie, la risposta è stata molto positiva. Portare l’autoemoteca in luoghi frequentati permette di sensibilizzare tante persone: molti chiedono informazioni e decidono di programmare una futura donazione».Il progetto proseguirà l’11 agosto nel bosco di Santa Barbara a Villagrande, il 18 alla Peschiera di Arbatax e il 20 nella spiaggia di Museddu, a Cardedu.

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