Don Franco e don Elvio nominati Cappellani del Papa 

Don Franco e don Elvio Tuveri hanno ricevuto il titolo di Cappellani di Sua Santità, una onorificenza ecclesiastica conferita dal Papa a singoli sacerdoti diocesani, e concessa per speciali meriti o per il servizio reso alla Chiesa.

Grande emozione a Guspini dopo la comunicazione dell’arcivescovo Roberto Carboni con un comunicato proveniente dall’Episcopio di Ales. «La Segreteria di Stato», ha scritto, «comunica che il Santo Padre Leone XIV ha conferito il titolo di “Cappellano di Sua Santità” a due nostri confratelli della diocesi di Ales-Terralba».

Don Franco e don Elvio, fratelli gemelli classe 1961, sono molto conosciuti e amati. Cresciuti nel rione di “Su lacu de funta noba”, dopo il percorso in seminario furono ordinati sacerdoti a Guspini il 6 giugno 1987. Don Elvio, che ha diretto per alcuni anni l’oratorio San Domenico Savio, luogo di formazione di tantissimi giovani, ha lasciato una traccia indelebile nella memoria di tanti ragazzi oggi adulti e padri e madri di famiglia. «Abbiamo ricevuto questo titolo senza averlo richiesto», dice don Franco, «continueremo a svolgere il nostro servizio come sempre negli incarichi nella Diocesi di Ales».

Attualmente i due sacerdoti svolgono il loro servizio nelle comunità di Villacidro e San Gavino. Don Franco Tuveri è parroco della chiesa “Madonna del Rosario” a Villacidro, con l’incarico di Vicario episcopale per la Vita Consacrata e cancelliere della Curia Diocesana. Don Elvio Tuveri è parroco della chiesa di “Santa Teresa” e di “Santa Lucia” a San Gavino Monreale con l’incarico di Vicario foraneo della Forania di San Gavino Monreale, nonché direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edizioni di culto e Ufficio Arte Sacra.Tutta la comunità ecclesiale e laica di Guspini ha formulato gli auguri ai due sacerdoti per il riconoscimento ricevuto e per un lungo prosieguo della missione sacerdotale.

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