Domani musei gratis: visite guidate e dialoghi 

Non solo musei statali con ingresso gratuito ma anche una serie di iniziative: domani, anche giorno di San Francesco, come ogni prima domenica del mese e come in tutti i musei statali, l’ingresso ai Musei nazionali di Cagliari nella Cittadella dei Musei è gratuito. L’iniziativa inaugurata 12 anni fa dal ministero della Cultura ha consentito negli anni a milioni di cittadini di poter ammirare il patrimonio culturale e artistico. Compreso quello dei Musei nazionali di Cagliari che ebbero la loro origine nel 1800 nelle sale del Palazzo Viceregio grazie alla spinta di molti intellettuali e studiosi sardi del tempo per raccontare la storia geologica e archeologica della Sardegna.

Domani dalle 8,45 alle 18,45 si potranno visitare le collezioni archeologiche e storico artistiche che raccontano la storia della Sardegna dal Neolitico antico all’Altomedievo nella sezione archeologica e un’ampia e importante rassegna storico artistica che comprende dai Retabli alle opere di Arte contemporanea frutto di importanti recenti donazioni di privati. Inoltre si potranno verificare il progresso dei lavori che stanno trasformando i Musei nazionali grazie ai fondi Pnnr.

Previste anche altre iniziative. Alle 10 (e poi alle 12) Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali, presenta in anteprima Il nuovo allestimento del Lapidario nella Cannoniera maggiore. Alle 11, nella Pinacoteca Nazionale, Marco Antonio Scanu, storico dell’arte, e l’archeologa Maria Antonietta Mongiu dialogano su San Francesco di Stampace nella memoria e nelle testimonianze. L’attrice Lia Careddu legge Il Cantico delle creature.

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