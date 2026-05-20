Domani la riapertura al traffico via Porcell Da ieri off limits l’ultimo tratto di via Sonnino  

Per una strada che riapre, una che chiude. Dalle 10 di domani sarà nuovamente percorribile via Porcell mentre da ieri, e fino al 29 gennaio 2027, sarà chiusa alla circolazione la semi-carreggiata sinistra di via Sonnino (nel tratto tra viale Bonaria e viale Diaz) con revoca della pista ciclabile tra viale Bonaria e viale Diaz.

Dunque la notizia positiva è la riapertura di via Porcell con la nuova ordinanza che revoca quella dello scorso 9 marzo. Una decisione presa dopo la comunicazione dell’Università di avvenuta conclusione degli interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno degli Istituti Biologici.

Da ieri invece è stata chiusa, sempre con ordinanza comunale, l’ultimo tratto di via Sonnino per i lavori della Metropolitana leggera di Cagliari. Una chiusura in programma fino al 29 gennaio 2027. Contemporaneamente sarà obbligatorio andare dritti in viale Diaz (direzione via Roma) all'intersezione con la via Sonnino. Una decisione presa per consentire la prosecuzione dei lavori che l’Arst sta portando avanti per la realizzazione del collegamento della metropolitana leggera Repubblica-Stazione RFI.

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