VaiOnline
Tortolì.
16 maggio 2026 alle 00:24

Distrutta in un attentato l’auto di un ingegnere di Talana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Volvo XC60 di Antonello Perino, ingegnere, titolare di un’impresa edile, è stata distrutta dalle fiamme che si sono levate alte durante la notte tra giovedì e ieri. Il suv era parcheggiato in via Baccasara, vicino all’abitazione in cui il tecnico di 58 anni, originario di Talana ma da lungo tempo trapiantato a Tortolì, vive con la famiglia. I carabinieri della compagnia di Lanusei indagano per definire i contorni della vicenda, con il raid vandalico che resta la pista privilegiata. Fiamme alte, violente, appiccate probabilmente senza utilizzare sostanze acceleranti, visto che i vigili del fuoco non ne hanno trovato traccia dopo essere intervenuti in forze per spegnere il rogo, che ha annerito anche la facciata di un’abitazione affacciata sulla strada che dal centro abitato conduce verso la zona industriale di Baccasara. Perino è tecnico esperto. Non sa darsi una spiegazione sull’episodio: «Se si trattasse di atto doloso - ha detto - non saprei davvero da dove possa provenire. Attendo gli sviluppi delle indagini». Con la sua impresa ha lavorato in diverse zone dell’Isola. I militari lo hanno interrogato, cercando di capire se negli ultimi tempi sia stato destinatario di minacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’intervista

«L’Italia è ripartita: casa, lavoro e sicurezza»

Arianna Meloni: sulla giustizia occasione persa, ma FdI e il centrodestra godono di ottima salute 
Giuseppe Meloni
America’s cup

La grande vela sbarca a Cagliari Zedda: città pronta

Non solo regate nel programma: concerti e cultura sarda in evidenza 
Mauro Madeddu
Lo scontro

Vigilanza Rai, Giachetti si ammanetta in Aula

La protesta del deputato di Iv, la maggioranza fa ripartire i lavori 
Il processo

Portavalori, chiesti 147 anni di carcere

Sollecitate 11 condanne e un’assoluzione per la banda dei sardi in Toscana 
Fabio Ledda
Malé

Il maltempo ferma le ricerche dei sub morti

Recuperato il cadavere di Gianluca Benedetti 
Il ricordo.

Monica e Giorgia e il mare sardo

Sara Pinna