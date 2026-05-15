Distrutta in un attentato l’auto di un ingegnere di Talana 

La Volvo XC60 di Antonello Perino, ingegnere, titolare di un’impresa edile, è stata distrutta dalle fiamme che si sono levate alte durante la notte tra giovedì e ieri. Il suv era parcheggiato in via Baccasara, vicino all’abitazione in cui il tecnico di 58 anni, originario di Talana ma da lungo tempo trapiantato a Tortolì, vive con la famiglia. I carabinieri della compagnia di Lanusei indagano per definire i contorni della vicenda, con il raid vandalico che resta la pista privilegiata. Fiamme alte, violente, appiccate probabilmente senza utilizzare sostanze acceleranti, visto che i vigili del fuoco non ne hanno trovato traccia dopo essere intervenuti in forze per spegnere il rogo, che ha annerito anche la facciata di un’abitazione affacciata sulla strada che dal centro abitato conduce verso la zona industriale di Baccasara. Perino è tecnico esperto. Non sa darsi una spiegazione sull’episodio: «Se si trattasse di atto doloso - ha detto - non saprei davvero da dove possa provenire. Attendo gli sviluppi delle indagini». Con la sua impresa ha lavorato in diverse zone dell’Isola. I militari lo hanno interrogato, cercando di capire se negli ultimi tempi sia stato destinatario di minacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA