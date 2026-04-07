Discariche e zero servizi, nel quartiere dimenticato festeggiano solo i vandali  

L’unica buona notizia è la recente riapertura, dopo lunga attesa e disagi pesantissimi per i residenti, del mercatino di quartiere. Per il resto in via Talete e dintorni continua a regnare il degrado tra inquietanti discariche abusive nella vasta area libera che separa il Cep dal Quartiere Europeo e la progressiva desertificazione dei servizi al cittadino. A cominciare dalla mancanza della Guardia medica, la cui storica sede è stata prima chiusa per essere trasferita in viale Trieste, dall’altra parte della città, e poi totalmente abbandonata.

Degrado e incuria

Oltre le recinzioni, già completamente arrugginite, si possono “ammirare” cumuli di rifiuti e foglie secche, con la vegetazione che cresce spontanea ad altezza d’uomo. Non va meglio nell’area retrostante il fatiscente edificio celeste, dove nessuno è ancora intervenuto per rimuovere il tronco di un gigantesco pino venuto giù per il maltempo diversi mesi fa. Parallelamente, nei giardinetti adiacenti che fronteggiano l’ingresso della scuola, i giochi per i bambini (che in assenza di controlli erano ripetutamente finiti nel mirino dei vandali) sono stati finalmente ripristinati, ma solo parzialmente. Le altalene, infatti, risultano ancora transennate e di fatto inutilizzabili per la mancanza di tutti i sedili.

«Bisogna fare di più»

«Via Talete e via Volta gridano vendetta», tuona la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna), «non è infatti possibile che, dopo tanti anni, ancora si discuta sui pezzi di terreno abbandonati, pubblici o privati, che separano Cep e Quartiere Europeo. Terreni che nel frattempo versano in condizioni disarmanti. In via Volta, tra l’altro, dove un tempo c’erano numerose botteghe, tutti i servizi sono oggi letteralmente spariti. L’auspicio è che sia recuperata quanto prima almeno la vicina Guardia medica di via Talete, importantissima per il rione, in attesa delle nuove costruzioni». Palazzine moderne che dovrebbero presto sorgere a breve distanza nell’ambito di un importante e atteso intervento di “housing sociale”.

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