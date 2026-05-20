Discarica abusiva: quattro denunce 

Blitz dei carabinieri nelle campagne di Flumini con la individuazione di una discarica abusiva e con quattro denunce a piede libero. L’operazione è scattata ieri mattina con la mobilitazione dei militari della stazione di Flumini. Gli indagati, disoccupati, di età compresa fra i 38 e i 61 anni, devono rispondere di abbandono incontrollato di rifiuti e della gestione di una discarica abusiva. All’interno del terreno c’erano frigoriferi, carcasse di auto, pneumatici, scarti di materiale elettrico e plastico, oltre a materiale ferroso.

L’attività investigativa trae origine da un servizio di perlustrazione svolto il 13 maggio, nel corso del quale i militari avevano notato un accumulo ingente e sospetto di materiali all’interno di un terreno in stato di semi abbandono situato in un’area residenziale nell’agro della frazione di Flumini. Il sito, posizionato nell’entroterra a circa tre chilometri dal litorale, è stato oggetto di un’attenta osservazione nei giorni successivi: ieri mattina il blitz e le denunce con la richiesta del sequestro preventivo dell’intera area avanzata alla Procura della Repubblica.

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