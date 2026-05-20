VaiOnline
Flumini.
21 maggio 2026 alle 00:18

Discarica abusiva: quattro denunce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Blitz dei carabinieri nelle campagne di Flumini con la individuazione di una discarica abusiva e con quattro denunce a piede libero. L’operazione è scattata ieri mattina con la mobilitazione dei militari della stazione di Flumini. Gli indagati, disoccupati, di età compresa fra i 38 e i 61 anni, devono rispondere di abbandono incontrollato di rifiuti e della gestione di una discarica abusiva. All’interno del terreno c’erano frigoriferi, carcasse di auto, pneumatici, scarti di materiale elettrico e plastico, oltre a materiale ferroso.

L’attività investigativa trae origine da un servizio di perlustrazione svolto il 13 maggio, nel corso del quale i militari avevano notato un accumulo ingente e sospetto di materiali all’interno di un terreno in stato di semi abbandono situato in un’area residenziale nell’agro della frazione di Flumini. Il sito, posizionato nell’entroterra a circa tre chilometri dal litorale, è stato oggetto di un’attenta osservazione nei giorni successivi: ieri mattina il blitz e le denunce con la richiesta del sequestro preventivo dell’intera area avanzata alla Procura della Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento.

America’s Cup: buon vento, Cagliari

Da oggi sino a domenica lo spettacolo della grande vela è in Sardegna 
L’evento

Il fascino dei bolidi del mare Barche in acqua alle 15

Domani le prime regate che danno punti in classifica Abodi: «Renderemo questa manifestazione popolare» 
Alta tensione

Irride gli attivisti della Flotilla, bufera sul ministro di Tel Aviv

«Benvenuti in Israele» alle persone bendate e in manette L’ira di Mattarella e Meloni, anche Netanyahu si dissocia 
Verso il voto

Santa Teresa Gallura, una sfida per tre: turismo tutto l’anno

Dario Giagoni, deputato della Lega, e Stefano Pisciottu sfidano Nadia Matta 
Claudio Ronchi
La storia

«Umiliata e obesa, così ho sconfitto i pregiudizi su di me»

La lotta di Natascia Curreli da Sedilo a tutte le scuole sarde 
Serafino Corrias
L’incontro

«Italia e India più vicine che mai»

Il primo ministro Modi a Roma, protocollo d’accoglienza speciale 
Pechino

Xi e Putin, monito agli Stati Uniti

Nella dichiarazione congiunta la denuncia di «attacchi militari traditori» 