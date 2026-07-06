Discarica a cielo aperto al Parco S’Isca 

Bottiglie di plastica, cartoni di pizza e lattine tra i giochi del Parco S’Isca di Villasor. È la denuncia via social del sindaco Massimo Pinna arrivata dopo i diversi sopralluoghi degli operai comunali e della Polizia locale sulle condizioni dell’area verde.

Rifiuti sparsi in particolare nell’area giochi, nonostante la vicinanza degli appositi cestini rimasti invece completamente vuoti. «Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rendere il parco cittadino sempre più accogliente, pulito e sicuro. Soprattutto d’estate vogliamo che sia un punto di ritrovo per bambini, ragazzi e adulti», spiega il primo cittadino.

Sforzi che, tuttavia, rischiano di risultare vani a causa della carenza di senso civico di alcuni fruitori. Motivo che ha spinto l’amministrazione cittadina a organizzare già a maggio incontri con gli studenti delle scuole cittadine per parlare di educazione ambientale: un percorso che proseguirà anche dopo la pausa estiva con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani, ma anche i genitori, sul tema del rispetto per l’ambiente.

Intanto il Comune pensa anche a provvedimenti più severi per salvaguardare una delle aree verdi più frequentate del paese: sarà approvato un regolamento ufficiale del parco per disciplinare i comportamenti da adottare al suo interno. Interventi anche sulla segnaletica, con l’installazione di ulteriori cestini per i rifiuti e di nuovi cartelli con le regole per l’utilizzo corretto dei giochi. Saranno piazzate inoltre alcune videocamere di sorveglianza per individuare eventuali responsabili di violazioni delle norme. «Un parco pulito e fruibile è un bene di tutti ma ognuno di noi deve impegnarsi per mantenerlo così», ha concluso Pinna.

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